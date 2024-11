Quotidiano.net - Borsa: Milano accelera (+1%) con le banche, Banco Bpm +10%

Il listino milanese dispinto dalle. Il Ftse Mib sale dell'1,02 per cento e su tutti brillaBpm (+10,2%). In evidenza anche Mps (+4,4%), Bper (+4,3%), Pop Sondrio (+3,59%) e rimbalza Fineco (+3,7%). Bene Unicredit (+1,08%), più cauta Intesa Sanpaolo (+0,5%). Restano deboli i titoli del settore energia: Snam cede l'1,27%, Enel l'1,22%, Terna lo 0,8 per cento. In fondo al listino anche Prysmian (-1,93%) mentre Iveco rimbalza e gira in rialzo (+3.89%).