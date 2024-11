Arezzonotizie.it - Bloccano la strada con veicoli rubati e svaligiano azienda orafa: ennesimo furto nella notte

Leggi l'articolo completo su Arezzonotizie.it

Per assicurarsi la fuga hanno bloccato la provinciale 327 intraversando un'auto e un furgone in mezzo alla carreggiata. Prima, in una manciata di minuti, avevano fatto irruzione all'interno del laboratorio arraffando quanto possibile. È stata la ditta Scatragli srl di Borghetto (frazione di Monte.