Biden | La transizione sarà pacifica

17.45 "Ho assicurato a Trump una". Così Joein un discorso agli americani. "In democrazia la volontà degli elettori prevale sempre", ha aggiunto il presidente Usa. "Kamala Harris deve essere fiera della campagna che ha svolto", ha detto, che ha rivendicato di "aver cambiato in meglio" il Paese durante la sua presidenza. "Le elezioni presidenziali sono finite. Ora bisogna far scendere la temperatura politica", ha auspicato.