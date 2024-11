Arezzonotizie.it - Benvenuti nel 2042: chi abiterà l'Arezzo del futuro

Leggi l'articolo completo su Arezzonotizie.it

Come strutturare le politiche per l'infanzia dei prossimi anni? Come organizzare i quartieri, i servizi per le famiglie, per gli anziani, per la conseguente cronicizzazione di alcune malattie derivanti dall'invecchiamento della popolazione? Lo studio dell'andamento demografico è fondamentale per.