Beautiful per la prima volta a Roma | la soap opera torna da sabato 9 novembre 

Appuntamento speciale, da9 novembre alle ore 13.40 su Canale 5, per i numerosi appassionati di “”. I protagonisti dellapiù popolare al mondo sbarcano – o meglio,no – in Italia, per lain 36 anni a.Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni,sceglie ancora unail Belpaese per ambientare le proprie appassionanti storie e tagliare, in grande stile, il traguardo delle 9000 puntate.Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) arrivano aper la sfilata della linea Hope for the Future a Piazza Navona, ma inl’imprevisto è sempre dietro l’angolo e non mancheranno colpi di scena e incontri inaspettati.