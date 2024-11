Ferraratoday.it - Basket, alla Sella la grinta non basta: contro Rimini il punteggio è 80-77

Leggi l'articolo completo su Ferraratoday.it

Terzo turno infrasettimanale e terzo derby in trasferta per la Benedetto XIV che fa visitaRivieraBancapriva del capitano Carlos Delfino, ma con la fiducia della vittoria dell'ultima giornata in casaBrindisi.si presenta da capolista solitaria, avendo.