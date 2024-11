Tutto.tv - Barbara De Santi a Uomini e Donne: “Non voglio stare qua dentro” la reazione di Maria

Nella puntata di oggi dic’è stato un nuovo lungo blocco dedicato aDe. La donna, nel corso della puntata di ieri del talk show aveva avuto uno sfogo a causa della forte delusione provata per il comportamento di Vincenzo nei suoi riguardi. La dama aveva anche abbandonato lo studio dicendo di non voler proseguire la sua esperienza. Quest’oggi, allora,De Filippi le ha chiesto di rivelare, una volta per tutte, se ha intenzione di continuare il suo percorso a UeD oppure no. Ebbene, in men che non si dica, si è aperto un dibattito piuttosto lungo.vuole lasciare: cosa è successoDeha dichiarato di voler abbandonarenella puntata di oggi. La dama, dopo aver lasciato lo studio dicendosi molto provata, è stata richiamata daper parlare.