Banditi in azione Via con soldi e alcol

Rapina martedì alle 21.45 in un negozio di alimentari di via Amadeo, tra Città Studi e Ortica, gestito da un bengalese. La vittima, di 49 anni, ha potuto chiedere aiuto alla polizia solo dopo che ierano fuggiti: quattro nordafricani, ha raccontato agli agenti, che hanno fatto irruzione nell’attività prendendolo a calci e pugni per poi impossessarsi del fondo cassa di 700 euro. Non contenti, i malviventi hanno pure arraffato dieci bottiglie di superici per poi scappare. Il quarantanovenne è stato accompagnato in codice verde all’Istituto clinico Città Studi.