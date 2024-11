Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli di nuovo infortunata: “Terza costola fratturata”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

L'imprenditrice ha subito un altro infortunio a pochi giorni dalla nuova puntata del dance show di Rai 1ha subito un infortunio a pochi giorni dalla nuova puntata dicon le. Ma per l'imprenditrice non è una novità, come lei stessa ha raccontato sul suo profilo social: "Siamo a quota tre .