Anconatoday.it - Avanza soldi dall’ex, inizia a perseguitarla e minacciarla: «Ti ammazzo, boom e sei morta»

Leggi l'articolo completo su Anconatoday.it

SENIGALLIA - Si lasciano dopo una storia d’amore ma un debito economico mai saldato avrebbe portato la ex a minacciare e perseguitare la vecchia compagna. In una occasione la donna sarebbe arrivata anche a lanciarle dei vasi in terracotta presi dal giardino. Tenendo per la sua incolumità la.