Calcionews24.com - Atalanta, dopo il Napoli si arrende anche lo Stoccarda: le pagelle di Gasperini e dei protagonisti

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Ledeidella vittoria dell’: seconda prestazione di grande autorevolezza in pochi giorni per i ragazzi di Gasp L’ha messo la quinta eaver superato ilal Maradona, va in Germania e nella notte di Champions dà allo, che alla scorsa giornata aveva fatto alla Juve quello .