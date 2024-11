Lanotiziagiornale.it - Asgi smonta il decreto Paesi sicuri: “Così è a rischio il diritto d’asilo”

Ildel governo Meloni, a detta dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (), rappresenta una forzatura che travolge ildi asilo con una lista di” costruita su criteri più politici che reali. Apparentemente è una norma per velocizzare le pratiche, evitare lungaggini, risparmiare soldi pubblici. Ma, nella sostanza,solleva un dubbio pesante: chi stabilisce cosa sia sicuro e cosa no, e soprattutto, come può questa lista non essere una scorciatoia che fa saltare garanzie fondamentali?A prima vista, ilè semplice: chi proviene dadichiarati “” non avrebbea un percorso di protezione completo. In sostanza, con questa norma, il governo spera di sfoltire le richieste di asilo, trattando intere categorie di richiedenti come “a basso”.