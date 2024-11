Feedpress.me - Arriva il Black Friday 2024: tutto quello che c'è da sapere su date e offerte

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Anche quest'anno il, l'appuntamento tanto atteso per gli amanti dello shopping, ritorna con sconti e promozioni. La data ufficiale delè venerdì 29 novembre, ma come di consueto molti negozi, sia fisici che online, inizieranno a proporreanche nei giorni precedenti, dando vita a una vera e propria “Week” di sconti. In Italia, questa occasione speciale.