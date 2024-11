Lortica.it - Arezzo: al via i lavori notturni di asfaltatura in via Calamandrei: conclusione prevista per il 20 dicembre

disu viapartiranno lunedì 11 novembre e si protrarranno fino a venerdì 20. L’ordinanza originale è stata aggiornata per tenere conto della complessità degli interventi, che verranno svolti esclusivamente in orario notturno, dalle 20:30 alle 6:00, per minimizzare i disagi alla circolazione.Il cantiere, di ampie dimensioni, sarà organizzato in fasi progressive che permetteranno di mantenere inalterata la viabilità nelle aree non interessate dai. La circolazione verso l’uscita da, in direzione Chiani, sarà sempre garantita. Invece, per il traffico verso il centro, saranno disponibili percorsi alternativi segnalati da apposita cartellonistica. Si raccomanda agli automobilisti di seguire attentamente le indicazioni.Durante le fasi in cui iinteresseranno le proprietà laterali con accesso su via, l’ingresso carrabile sarà temporaneamente interdetto; la segnaletica indicherà in anticipo le notti specifiche di intervento.