Apoel-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenze, 7 novembre 2024 – La partita di stasera a Nicosia (ore 21, diretta su Sky Sport) rappresenta un impegno da non sottovalutare per lacontro i ciprioti dell’, ma i gigliati ci arrivano a punteggio pieno nella Conference League (due vittorie su due) e con alle spalle sette vittorie consecutive tra campionato e coppa. Palladino lascia spazio a una sorta di “squadra B”, con le seconde linee che sono “affamate” di minutaggio e di prestazioni convincenti per tenere il ritmo dei titolari. In avanti il giovane Rubino potrebbe esordire in Conference League dal primo minuto.NICOSIA (4-2-3-1): Belec; Susic, Laifis, Petrovic, Quintillà; Abagna, Tejera; Ndongala, Meyer, Marquinhos; El Arabi. Allenatore: Jiménez.(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Biraghi; Mandragora, Richardson; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame.