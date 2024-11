Perugiatoday.it - "Andare per l’Italia razionalista", Fabio Isman alla Sala del Dottorato dell’Isola di San Lorenzo a Perugia

L’autore propone un vero e proprio viaggioscoperta delle architetture razionaliste delle nostre città italiane: casi più e meno noti, ma tutti uniti da un filo conduttore, quei principi che delinearono in tutta Europa prima, e in Italia poi, la nascita di un nuovo movimento in architettura.