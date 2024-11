Lanazione.it - Anche Provincia e Fondazione Bml per “Puccini Manifesto“

La mostra “Giacomo. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, in programma alla Ex Cavallerizza di piazzale Verdi dal 29 novembre al 2 marzo, ottiene due ulteriori prestigiosi patrocini:di Lucca eBanca del Monte. La mostra analizza per la prima volta il rapporto tra Giacomoe il cartellone pubblicitario. Grazie al prestito di cento manifesti del Museo nazionale Collezione Salce, e alle opere di Riccardo Guasco, vengono messi in dialogo i manifesti della Belle Époque con elaborazioni contemporanee.