Amazon alla corte di Meloni | 12 miliardi per diventare in Italia asset strategico per il cloud

Lidentita.it - Amazon alla corte di Meloni: 1,2 miliardi per diventare in Italia asset strategico per il cloud

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

“Sì, confermo” la proposta di un investimento da parte diinpari a 1,2di euro in data center: così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio24. Il nostro Paese, ha detto, “è ritenuto affidabile, in Europa, per investimenti in lungo periodo” e per .di: 1,2perinper ilL'Identità.