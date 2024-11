Lecceprima.it - Alla vista dei militari getta dosi di cocaina, il 20enne torna in libertà

Leggi l'articolo completo su Lecceprima.it

TREPUZZI - Ha lasciato la casa circondariale di Borgo San Nicola, F.N.R., ildi Trepuzzi arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (come riportato in un precedente articolo).La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria.