Alla Cappella Sansevero la performance di Mauro Maurizio Palumbo ispirata alle invenzioni del Principe

La, gioiello barocco di Napoli che custodisce il Cristo velato, ispira Blulaideata e diretta dall’artistache si terrà al Museoil 21, il 22 e il 23 novembre 2024 (ore 20:30). Una narrazione che utilizza il linguaggio del corpo, in una costruzione scenica che oscilla tra il visivo e il sonoro, con l’ausilio della voce e della musica del soprano drammatico Ilaria Tucci e del Maestro Ciro Riccarditromba.Strutturata come un’azione site specific per gli spazi del museo, Bluè una coproduzione Museoe Ente Teatro Cronaca. Il progetto è frutto di un’intensa ricerca artistica, che si basa su fonti scientifiche e storiche pur mantenendo le caratteristiche del linguaggio dellaart, cioè quelle di essere flessibile e adattabileinfluenze del pubblico e del luogo in cui avrà vita.