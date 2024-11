Nerdpool.it - Al via Dallo Squarcio, il nuovo evento di Apex Legends

L’insidioso viaggio di DOC ha inizio con iltrailer presentato oggi da EA e Respawn per la nuova stagione di”. Qui vediamo come DOC, dopo essere stato trascinato in unodimensionale e aver subito gravi danni, viene fortunatamente salvato in extremis da Lifeline, che per tirarlo fuori rischia la propria vita e resta ferita a un braccio.In, Lifeline torna alla ribalta ed è pronta a combattere in prima linea! Dopo la recente rielaborazione delle abilità, ora la leggenda offrirà nuove opzioni strategiche:Abilità tattica – Il drone di guarigione cura le leggende alleate vicine. Una volta attivato, puoi incaricarlo di seguirle.Abilità passiva – Lifeline può aggrapparsi a DOC e planare per qualche istante.Ultimate – Lifeline può lanciare DOC per attivare Cerchio di luce, il suo sistema di scudi a 360 gradi.