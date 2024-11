Napolitoday.it - Al Planetario di Città della Scienza torna l'Appuntamento in Via Lattea

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

ospita l'8 novembre presso ilil nuovo suggestivo "in Via". Sarà una serata divisa in due fasce orarie (19:00 o 20:30) ricca di attività che, in un’atmosfera conviviale, uniscee musica, offrendo un'esperienza immersiva a tutti i.