Ilgiornaleditalia.it - Agroalimentare. Stati Generali Food & Beverage. Federico Sannella (AssoBirra): “Importante lavorare in maniera strutturale, chiesto al governo riduzione carico fiscale”

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

“Ci troviamo in un momento particolare in cui vediamo un mercato in difficoltà, che è in calo consecutivo da molti mesi. Èiniziare ain, per questo abbiamoal, attraverso una serie di emendamenti, ladeldel comparto,