Ilgiornale.it - Aggressione al capotreno, l'egiziano tenta la legittima difesa: "Mi ha colpito col manganello"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornale.it

Il, già aggredito in passato, aveva con sé unretrattile che non avrebbe utilizzato sull', come dimostra l'assenza di segni sul suo corpo