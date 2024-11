Tvzap.it - Aereo non prende quota e si schianta su auto in strada

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

none sisuin– Cinque persone sono morte, tra cui un bambino di 12 anni, in Arizona, in Usa, quando unda turismo si èto su un’inpoco fuori lo scalo aeroportuale non riuscendo arein fase di decollo. La tragedia martedì pomeriggio ora locale. (Notizia in aggiornamento) L'articolonone sisuinproviene da TvZap.