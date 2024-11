Sbircialanotizia.it - Aceti: “Proposta legge che coinvolge pazienti in decisioni Ssn è buon segnale”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Per il presidente di Salutequità 'ottima iniziativa che si basa sul principio della partecipazione ma necessita di alcuni correttivi' LadiAC 1326, che mira a disciplinare la "partecipazione delle associazioni die delle organizzazioni di cittadini ai processi decisionali pubblici in materia di salute" - in attesa di calendarizzazione - "è .