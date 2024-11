Napolitoday.it - Accusato di spaccio e riciclaggio: in manette napoletano ricercato in Olanda

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto un 37ennedestinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità olandesi, per reati in materia di stupefacenti e, commessi nello scorso mese di febbraio a Rotterdam.Nello specifico, gli agenti hanno controllato.