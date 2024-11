Europa.today.it - Accoltellato in un parcheggio e lasciato agonizzante: morto operaio

Omicidio all'alba nella città di Foligno, in provincia di Perugia. Undi 56 anni, di origini campane, è stato trovato in fin di vita in unnella zona artigianale della Paciana, ferito da diverse coltellate. L'uomo, trasportato d'urgenza al pronto soccorso, èin ospedale.