Chietitoday.it - Abbattimento dei cervi, "esseri indifesi, preziosi, che hanno diritto di vivere nel nostro parco tanto quanto noi"

Leggi l'articolo completo su Chietitoday.it

Una lettera aperta scritta da Luciano Di Giulio di Tollo condanna l'deiin Abruzzo: "Cortese direttore, sono un uomo maturo, però ogni giorno è colma di mille domande sul mondo in cui stiamo vivendo. Ce n'è una in particolare che mi sorge ogni giorno, non appena leggo notizie.