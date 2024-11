Veronasera.it - A Verona la mostra di Alice Voglino "Non c'è confine"

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

In un mondo sempre più focalizzato sul dualismo e la contrapposizione, i confini sono un fattore scatenante vecchi rancori e ataviche rivalse che, sotto l’egida della difesa, soverchiano chi si trova già in condizione di fragilità, negando come possibile quanto di umano c’è nell’esistenza. Se.