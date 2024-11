Tv2000.it - A Terza Pagina Daniel Schulz e Maurizio Piscopo

Leggi l'articolo completo su Tv2000.it

Oggi alo scrittore tedescotorna a parlarci in un romanzo della vita dei cittadini della ex DDR prima e dopo la caduta del Muro di Berlino, e poici illustra la vita di Danilo Dolci profeta della non violenza ATG2000.