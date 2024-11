Liberoquotidiano.it - A Roma incontro culturale Erasmus, celebrazione mobilità e integrazione europea

, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) -Student Network (ESN) Italia annuncia l', che riunirà oltre 1.500 studenti internazionali attualmente in Italia per un'esperienza unica di scambio e. Fondato nel 2008, l'evento rappresenta una tradizione consolidata per celebrare i valori di unità, diversità e cooperazione interche caratterizzano il programma. L'2024, partito oggi a, si svilupperà su quattro giorni, alternando momenti istituzionali a visite guidate dei luoghi più emblematici di. Oggi c'è la conferenza di apertura che affronta il tema "Il futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Italia", esaminando le sfide demografiche, le relazioni con i Paesi del Mediterraneo e la competizione globale nell'istruzione.