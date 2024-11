Fanpage.it - 40 scimmie in fuga da un centro di ricerca negli USA. Le autorità: «Chiudete a chiave porte e finestre»

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

I primati, di cui non si sa quale sia la specie, sono riusciti ad allontanarsi daldiAlpha Genesis nella Carolina del Sud. Non è la prima volta che nella zona si verifica un episodio del genere: il caso più noto avvenne nel 2016 quando furono 19 gli animali "in" che furono però ricatturati dopo sei ore dall'allontanamento.