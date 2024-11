Genovatoday.it - 33° Missing Film Festival, rassegna dedicata al cinema indipendente con proiezioni e incontri

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

Venerdì 8 novembre 2024 parte al C.G.S. Club Amici del(via Carlo Rolando, 15) di Genova Sampierdarena, ore 18:30, il 33°con la proiezione in prima visione per Genova di “Italo Calvino nelle città”, documentario in cui il regista Davide Ferrario ricostruisce la vita.