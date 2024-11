Pordenonetoday.it - Zoppola, scuolabus in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Leggi tutto su Pordenonetoday.it

Non si sanno ancora le cause dell'incendio che nella mattina del 6 novembre ha coinvolto una. Ideldel comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra e un’autobotte, presso un deposito di autobus sito in Via Cusano dove era divampato l'incendio.