.com - X Factor 2024, le assegnazioni del terzo live show, ospiti Tananai e Sarafine

Leggi tutto su .com

Ecco ledeldi Xdi una puntata a tema dance Prosegue il viaggio nella musica per i talenti di X: giovedì 7,appuntamento con iin diretta dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Continua così la gara sempre più serrata, dopo le prime eliminazioni, tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’XArena. Giorgia, in conduzione, detterà i tempi dello. Questa terza serata delloSky Original prodotto da Fremantle sarà tutta da ballare: sarà una puntata a tema dance, e per l’occasione i giudici con le lorotrasformeranno il palco di #XFin un vero e proprio dancefloor per due manche di cover di brani ritmati e ballabilissimi.