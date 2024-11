WTA Finals 2024 Paolini sconfitta con Zheng | l’Azzurra eliminata dal torneo individuale

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Riyadh, 6 novembre– Jasmineesce di scena daldi singolare delle Wtadi Riad., numero 4 del mondo, cede alla cinese Qinwen, numero 7 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-1 in un'ora e 8 minuti.si qualifica quindi per la semifinale come seconda del gruppo viola alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che affronterà la kazaka Elena Rybakina, numero 5 Wta e giàdal, nell'ultima gara del girone.resta in corsa neldi doppio insieme a Sara Errani. Le due azzurre domani sfideranno la taiwanese Hao Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova e in caso di vittoria si qualificherebbero per la semifinale. (Fonte Adnkronos) Foto Tullio Puglia/FITP