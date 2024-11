Baritoday.it - “Wom?n”, il sud delle imprese femminili Ecosistema Sud Italia, matchmaking e ispirazione all'Officina degli Esordi

Prende il via il 7 novembre con il primo importantissimo evento “Wom?n”, il programma di incubazione e empowerment per donne*. Ideato da The Hub Bari, finanziato dal Fondo Impresa Femminile di Inve alimentato grazie alla collaborazione tra Impact Hub Bari, SprintX e Puglia Women Lead, con.