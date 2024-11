William elogia Kate | Straordinaria nell’affrontare la malattia

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – La principessa del Galles sta "davvero bene" ed è stata "quest'anno" nell'affrontare la. Lo ha detto il principein un'intervista televisiva, prima di presentare il suo premio ambientale 'Earthshot' a Città del Capo, in Sudafrica, dove non è presente la moglie, in convalescenza dopo le cure per il cancro e . L'articolo: “la” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.