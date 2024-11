Unlimitednews.it - Washington blindata, arrestato un uomo armato a Capitol Hill

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – La polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha reso noto di averuncon una torcia e una pistola lanciarazzi che oggi ha tentato di entrare con la forza nel centro visitatori, cercando di oltrepassare l’areadalle forze dell’ordine. In questa giornata di voto c’è molta tensione negli Stati Uniti e per questa ragione sono state disposte importanti misure di sicurezza in tutte le sedi istituzionali. – Foto xp6/Italpress – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo