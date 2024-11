Ilgiornale.it - Voghera, sparò al marocchino si torna indietro. Tutto da rifare: cambia il capo d'accusa

Per il giudice Adriano Adriatici deve essere imputato per omicidio volontario di Youns El Boussetaoui e non per eccesso colposo di legittima difesa, come aveva invece fin qui valutato il pm