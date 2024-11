Anteprima24.it - Vincenzo Sguera si dimette dalla carica di segretario provinciale di Azione

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di“Ho rassegnato le mie dimissioni dadinelle mani del commissario regionale Luigi Bosco. Ho sempre dichiarato pubblicamente di non condividere la linea politica del governatore e per di più ritengo che lo stesso non sia stato affatto benevolo nei confronti della nostra Città, anteponendo alle nostre esigenze tutt’altri interessi. Sono un convinto fautore della necessità di rivendicare fermamente e convintamente i nostri diritti, specialmente in tema di sanità, trasporti e servizio idrico (mancanza del gestore unico). Del resto, non ho alcun interesse a sostenere per meri tornaconti elettorali persone che, al netto dell’età anagrafica pure significativa, non hanno a cuore il benessere della nostra collettività.