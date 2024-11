Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2024 ore 15:30

DEL 6 NOVEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE FORMELLO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DALLAFOIUMICINO A LLA DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRQTTI TRA LA FLAMINIA E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA E DA PORTONACCIO ALLA TAGNEZIALE EST IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO SULLAFIUMICINO ALL’ATEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFOTO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral