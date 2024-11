Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2024 ore 08:15

DEL 7 NOVEMBREORE 07.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA – TIBURTINA, E IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA TRAFFICO IN ENTRATA VERSO, IN PARTICOLARE, SULLA PONTINA, CON RALLENTAMENTI DA POMEZIA ALL’INCROCIO CON VIA DI PRATICA, AUTO IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELL’INFERNETTO, E SULL’OSTIENSE TRA ACILIA E VITINIA, TUTTO VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD ALTEZZA SETTEBAGNI, MENTRE SULL’A24– TERAMO IN DIREZIONE TERAMO, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA ROVIANO E ARSOLI. TRAFFICO IN ENTRATA IN DIREZIONEANCHE SULL’AURELIA TRA CASALE LUMBROSO E IL RACCORDO. A NORD DELLA CAPITALE INVECE SI REGISTRANO CODE SULLA CASSIA BIS AD ALTEZZA OLMETTI, SULLA FLAMINIA NEI PRESSI DI MALBORGHETTO, E PIU’ AVANTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.