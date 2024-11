Romatoday.it - Verger lascia il Museo nazionale romano: "Il ministro Giuli non mi ha rinnovato il contratto"

Leggi tutto su Romatoday.it

“Un giorno di amarezza per le cose immaginate, progettate e in corso di realizzazione che non potrò seguire fino alla fine”: sono le parole con cui Stéphane, in una lettera aperta, ha fatto sapere che non sarà più il direttore del, per decisione deldella.