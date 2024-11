Fanpage.it - Vendono MDMA a una 16enne, la mamma e la sorella li fanno condannare: “Vostre scelte ci hanno distrutte”.

A Exeter, nel Regno Unito, un ragazzo di 18 anni e l'amico di 19 anni sono stati condannati a 2 e 3 anni di reclusione per aver vendutoa un'adolescente e alcuni suoi amici. Ladelladeceduta dopo un malore causato dagli stupefacenti, si è presentata in aula insieme alladella vittima per testimoniare contro i due spacciatori a processo.