Padovaoggi.it - Vanoi, Camani alla Regione: «13mila firme dovrebbero bastare»

Leggi tutto su Padovaoggi.it

Le discussioni attornoproposta progettuale che riguarda la realizzazione di una diga sul torrentein val Cortella., che dovrebbe ottimizzare, sia in funzione anti-piena sia per combattere la penuria d'acqua estiva, il flusso del fiume Brenta in modo da alleviare i problemi del.