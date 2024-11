Lapresse.it - Usa: Parigi, l’Europa deve prendere in mano il suo destino

Leggi tutto su Lapresse.it

Torino, 6 nov. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti sono un alleato, e questointerrogarci sul modo in cuisi struttura di fronte alle grandi questioni globali per non dipendere da grandi potenze terze. Di fronte a queste grandi potenze, la soluzione di ripiego nazionalista non è la risposta”. Così ai microfoni di Rtl la portavoce del governo francese Maud Bregeon si è espressa sull’esito del voto negli Usa. “Su un certo numero di settori chiave, penso alla difesa, alla reindustrializzazione, alla decarbonizzazione, dobbiamoinil nostro”, ha spiegato. “Il nostro scudo è. Il presidente Macron è stato il motore dell’Unione europea in questo senso. Abbiamo già fatto grandi progressi e dobbiamo continuare, penso in particolare alla nostra difesa comune e alla nostra sovranità comune”, ha aggiunto.