Lapresse.it - Usa: AP, Trump eletto 47esimo presidente

Washington (Usa), 6 nov. (LaPresse/AP) – Donaldè statodegli Stati Uniti, uno straordinario ritorno per un exche si è rifiutato di accettare la sconfitta quattro anni fa, ha scatenato una violenta insurrezione al Campidoglio, è stato condannato per reati gravi ed è sopravvissuto a due tentativi di assassinio. Con la vittoria in Wisconsin,ha attualmente 277 votirali, superato i 270 necessari per aggiudicarsi la presidenza.