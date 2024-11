Iltempo.it - Usa 2024, la notte della verità. Trump denuncia frodi, il sospetto dello staff di Harris

Leggi tutto su Iltempo.it

Gli Stati Uniti scelgono il loro presidente in una sfida che si preannuncia all'ultimo voto tra Kamalae Donald. I toni altissimivigilia si sono mantenuti tali nell'election day. Per evitare lo spettro dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio del 2021, le misure di sicurezza sono massicce dovunque, soprattutto nella capitale Washington, con il Campidoglio e la Casa Bianca blindati e guardati a vista da decine di agenti in tenuta antisommossa. Già prima dell'apertura delle urne di questa mattina, più di 80 milioni di americani avevano già votato: poco meno di 5 milioni hanno votato di persona, circa 38 milioni per posta. Hanno espresso il loro voto anche i due sfidanti:ha votato ieri per posta,poche ore fa al seggio di Palm Beach, Florida, a pochi minuti dalla sua residenza di Mar-a-Lago dove si è recato assieme alla moglie Melania.